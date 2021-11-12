Донецк, , 08:20 — REGNUM Демонстрация США сверх-агрессивного и откровенно враждебного поведения в акватории Чёрного моря продолжается, они буквально провоцируют Россию и подходят к границам «красных линий», переход за которые для России недопустим. Все действия Запада по отношению к России направлены на провокацию крупномасштабных боевых действий. Так считает председатель Союза ветеранов Афганистана ДНР Владимир Савелов. Его слова цитирует телеграм-канал «Донбасс решает».

ВМС США в Черном море Official U.S. Navy Page

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«Запад своих намерений не скрывает. Поведение американцев в акватории Чёрного моря — это чистой воды провокация. Обострение на линии фронта у нас — явление того же порядка. За исключением того, что делается это руками украинских фашистов», — говорит он.

В тоже время Савелов убежден, что все это лишь игра мускулами и бряцание оружием. «Россию провоцируют пусть и на минимальный ответный шаг. Его будет достаточно, чтобы мгновенно назвать виновного и навесить ярлык «агрессора», — убежден Савелов.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2021 года в акватории Черного моря (в непосредственной близости от российской границы») расположились несколько кораблей военно-морских сил США, а также стратегические бомбардировщики американских военно-воздушных сил.

В Минобороны заявили, что действия флота Соединённых Штатов могут быть направлены, в том числе, на военное освоение территории Украины.

Несмотря на это агенство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники утверждает, что высокопоставленные чиновники США выразили своим коллегам из Евросоюза опасения в связи с намерением России рассмотреть возможность «вторжения» на Украину.

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