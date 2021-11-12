Ростов-на-Дону, , 19:23 — REGNUM Россия не поддастся очередному шантажу со стороны США, в связи с чем Вашингтон пойдёт ва-банк или, что скорее, отступит. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа», кандидат исторических наук Эдуард Попов.

Солдат армии США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Украина важный, но всё же второстепенный фронт противостояния США с Россией. Очевидно, что американский президент Джо Байден и его администрация заинтересованы в продавливании позиции Москвы и поиска компромисса, каким его понимает американская администрация. Вот почему обострение в Донбассе весной текущего года было всего лишь военно-политическим и политико-психологическим давлением, но никак не подготовкой войны. Цель этой линии поведения, как я её понимаю — демонстрация силы и решимости пойти до конца. Вашингтон хочет склонить Москву к «компромиссу». То есть к односторонним уступкам России, а не поиску приемлемого для обеих сторон сценария. Если Москва не поддастся на этот шантаж, а так и будет, перед Вашингтоном станет сложная задача: идти ва-банк и рисковать (если не всем, то очень многим) или совершать оперативно-тактическое отступление. Вопрос: готов ли Вашингтон пойти на прямое столкновение с Москвой на столь удалённом от американского континента театре действий? Едва ли американцы захотят рисковать своими жизнями за непонятные народу Америки интересы и защищать нелегитимный и коррумпированный режим Владимира Зеленского. Скорее всего, американцы вновь предпочтут действовать чужими руками», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Эксперт подчеркнул, что Россия обладает несоизмеримо большими ресурсами и в акватории Чёрного моря, и на Украине независимо от развития событий. Важно учесть, что и мотивация Москвы несоизмеримо выше, чем у американцев.

«Заход военных кораблей и полёты авиации с разведывательными целями близ российских границ вызывает растущую и закономерную обеспокоенность Москвы. Наблюдается милитаризация Черноморского региона, чему способствуют сателлиты США (та же Румыния), призывающие усилить силовые возможности блока НАТО. Судя по всему, американцы пытаются спровоцировать Россию на радикальные, но необходимые и вынужденные шаги в Донбассе. В случае нового украинского вторжения в республики Донбасса (а шансы на это растут) Россия будет вынуждена встать на защиту новых граждан Российской Федерации в ЛДНР и этим предотвратить гуманитарную катастрофу и геноцид жителей Донбасса. После чего Москву, конечно, назначат виновной», — предполагает Эдуард Попов.

По мнению собеседника, американцы рассчитывают окончательно разрушить диалог и взаимную торговлю России и стран Евросоюза и получить обоснование для милитаризации европейского континента.

ИА REGNUM напоминает, что США начали в ноябре военные учения в Чёрном море. В Минобороны РФ назвали ситуацию поводом к тому, чтобы готовиться к любым действиям со стороны Запада.