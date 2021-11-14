Симферополь, , 20:40 — REGNUM В рунете не утихает бурное обсуждение «учений» военно-морских сил США в непосредственной близости от российской границы. Действия флота США в акватории Чёрного моря оценивается как однозначная провокация, однако многие комментаторы уверены, что реальной угрозы она не представляет.

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«Ещё недавно США устраивали провокации возле побережья Северной Кореи. Ким Чен Ын тогда запустил пару ракет в сторону моря, и америкосы как-то очень быстро растворились. А мы-то что и как?»

«Что будет — то и будет! Себя в обиду не дадим!»

«Надо бояться не Америку и Европу. Надо бояться коррупции. Именно она сжирает страну».

«Это и есть провокация! Иначе я не представляю, что это может еще быть».

«Не будет третьей мировой, по крайней мере на нашем веку! Они боятся нас сильней, чем мы их. Поэтому набирают в свои сюзерены всех малоимущих и маломощных, чтобы воевать их силами».

«Они, видно, заблудились, перепутали, Чёрное море с океаном, но их вежливо просветили».

«Спите спокойно, США ничего не сделает, они трусы».

«США проводит учения — все норм. Россия проводит учения — все начинают орать. Да что с Западом не так?»

«Запад провоцирует РФ на военные действия, но мы умнее их и не ведёмся на данные действия».

«Наши военные в боевой готовности. Будут амеры себя плохо вести — так хорошо, если ноги унесут».

«А корабли ВМС США в Чёрном море, наверное, мир несут. Ирак, Ливия, Афганистан, Югославия — всем США мир принесли».

«Вообще, по-хорошему, России стоило бы провести учения в 35 км от Нью-Йорка и Флориды».

«Нервы железные, сила воли! Нас кругом обложили, ждут нашего ответа, чтоб обвинить потом в атаке», — так высказываются пользователи соцсетей о ситуации у берегов Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала ноября в непосредственной близости от российской границы расположились несколько кораблей военно-морских сил США и бомбардировщики американских ВВС. Там же американский самолёт-разведчик приблизился к границе РФ на 35 километров.

В Минобороны заявили, что действия флота США в Чёрном море могут быть направлены в том числе на военное освоение территории Украины.