Москва, 12 ноября 2021, 15:08 — REGNUM Министерство обороны России расценивает активность США в Черноморском регионе как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, заявили 12 ноября в оборонном ведомстве.
В ведомстве подчеркнули, что «истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на Юго-Востоке».
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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября над Черным морем обнаружили самолет-разведчик ВВС США Е-8С, который приблизился к российской государственной границе на 35 км.
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