14 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 19:36 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что в течение последних суток Воздушно-космические силы России засекли четыре полёта самолётов-разведчиков Североатлантического альянса над акваторией Чёрного моря, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 14 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Самолёт-разведчик SR-71 ВВС США U.S. National Archives

Следите за развитием событий в трансляции: «Провокационные учения США в Чёрном море – все новости»

»Очередные мишени для наших ВКС прилетели», — отмечает Дмитрий Ю.

Многие пользователи отмечают, что Североатлантический альянс решил проверить готовность не только российского флота и береговой охраны, но и Воздушно-космических сил, постоянно приближаясь к границам России.

«Сейчас натовцы не только на воде устраивают провокации, но и в небе. Проверяют российских военных на готовность. Довыделываются рано или поздно», — уверена Екатерина М.

Некоторые комментаторы отмечают, что НАТО уже вплотную подобралось к границам России, провоцируя наших военных на ответные агрессивные действия.

Самолёт-разведчик E-3G Sentry AWACS ВВС США Af.mil

«Что вы тут забыли, янки? Неужели свой стыд опять потеряли? А может, ищете, как бы России снова нервы попортить? Не выйдет. Мы у себя дома, спокойно наблюдаем за вашими самолётами», — указывает Сергей В.

Часть людей считает, что ничего Российской Федерации не угрожает и западные военные просто показывают свою «силу», чтобы оправдать своё существование в глазах налогоплательщиков из Америки и Европы.

«Не переживайте. Никто не тронет разведывательные самолёты НАТО и никто не будет нарушать воздушное пространство России. Полетают, выполнят все свои задачи и улетят. Такое происходит регулярно вдоль границ!» — считает Сергей И.

Ряд пользователей указывает на то, что никто с НАТО воевать не собирается, поэтому альянс постоянно ищет себе врага и провоцирует окружающие страны на военное противостояние.

«НАТО совсем уже ничего не боится. Такое ощущение, будто бы Россия собирается воевать с Западом. Только самый глупый человек на Земле мог бы о таком подумать, но власти Европы и США пытаются всё выставить именно таким образом. Ложь и провокации — вот инструменты западного мира для достижения их целей. Это низко и недостойно. России необходимо держать жёсткую оборону с шипами, чтобы неповадно было», — пишет Валерий К.

Самолёт-разведчик RC-135 ВВС США U.S. Air Force

Нашлись и те, кто отмечают, что бесконечно отбивать провокации западных стран Россия не сможет и сложится всё так, что они добьются желаемого — выставят Российскую Федерацию в очередной раз в качестве якобы агрессора.

«Опять они дразнят нас своим поведением. А потом, после того, как мы отреагируем, будут на нас всю бочку уже катить. Стоит нам такую штуку сделать — так всё, сразу все палки в нас полетят», — поделился своим мнением Максимиллиан С.

«Если бы в 2014 году Крым не вернулся домой в Россию, то сейчас бы американцы базировались в Севастополе и спокойно бы летали вдоль и поперек Чёрного моря в роли хозяев. А сейчас им остаётся только мускулами играть — и то с осторожностью, чтобы не спровоцировать Россию на жёсткий ответ», — пишет Людмила Л.

Напомним, 13 ноября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что в течение последних суток Воздушно-космические силы России засекли четыре полёта самолётов-разведчиков Североатлантического альянса над акваторией Чёрного моря.