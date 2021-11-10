Москва, , 16:41 — REGNUM Боевые корабли Черноморского флота России следят за группировкой ВМС США, появившейся в акватории Чёрного моря, сообщает 10 ноября Министерство обороны РФ.

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В частности, действия кораблей ВМС США отслеживают ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен».

«Выполняющие плановые задачи с 30 октября в юго-восточной части Черного моря российские корабли: ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия американских ВМС в Черном море, прибывших для проведения внепланового многонационального учения», — указано в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что в 08:56 мск ракетный эсминец «Портер» ВМС США покинул грузинский порт Батуми. Позднее, в 09:20 мск, вышел из Батуми штабной корабль Mount Whitney ВМС США. Танкер John Lenthall ВМС США всё это время находится в юго-западной части акватории Черного моря.

Действия ВМС США, предпринимаемые в акватории Черного моря, показывают истинную цель этих внеплановых учений: освоение возможного театра военных действий на юго-востоке Украины, подчеркивают российские военные.

«Действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря подтвердили истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого пути военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — говорится в сообщении Минобороны России.

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