Донецк, , 08:32 — REGNUM «Учения» США в Черном море близ российских границ не имеет никакого отношения к безопасности штатов, они направлены на противодействие России. По мнению известного донецкого журналиста Рамиля Замдыханова, Америкой правит империализм и желание доминировать в чистом виде.

Инцидент на Черном море Mil.gov.ua

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«Напряженность между Россией и Украиной, а по большому счету — между Россией и НАТО — далеко не первая на нашей памяти. Все предыдущие, к счастью, окончились ничем. Это вселяет надежду, что и эта эскалация закончится шагом назад и очередной деэскалацией», — поделился мнением Рамиль Замдыханов.

«Тем не менее, в Донецке сейчас очень сильно гремит. И снова актуальна строчка из советской еще песни «Дети пугаются взрывов». Очень хотелось бы, чтобы те, чьи руки лежат на красных кнопках помнили об этом. Даже, если их детям сейчас ничего не угрожает», — подчеркнул журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агенство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники заявило, мол, высокопоставленные чиновники США выразили своим коллегам из Евросоюза опасения в связи с намерением России рассмотреть возможность «вторжения» на Украину. В ДНР это известие считают чистой воды провокацией.

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