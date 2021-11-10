10 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 23:26 — REGNUM Информация Министерства обороны Российской Федерации о том, что Вооружённые силы России продолжают непрерывное наблюдение и отслеживание обстановки в Черноморском регионе, где отмечается усиление интенсивности полётов авиации стран НАТО рядом с российскими границами, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Айвазовский. Черное море. 1881

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"Летать на «русским» морем — провокация в чистом виде. У США и Британии это такое развлекалово. Вот только такие игры, в конечном итоге, могут закончиться большой войной», — предупреждает Геннадий К.

Многие пользователи пришли к выводу, что своими назойливыми полётами НАТО попросту провоцирует Россию, пытаясь создать напряжение в рядах Вооружённых сил России. Другие же отмечают, что иностранные военные имеют полное право так поступать, потому что Чёрное море омывает берега целого ряда стран НАТО и тех, кто враждебно настроен по отношению к нашей стране.

«Над нейтральными водами имеют право летать столько, сколько хотят. Тем более что на побережье Чёрного моря располагается аж три страны, входящие в НАТО (Турция, Румыния, Болгария) и две страны — стратегические партнёры НАТО (Грузия, Украина). Неудивительно, что американские корабли проявляют здесь свою активность», — отмечает Максим Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные полёты не могут быть для российской стороны реальной угрозой, потому что береговая линия будет абсолютно неприступна для любых атак со стороны стран НАТО.

«Чёрное море простреливается бастионами насквозь! А о приближении кораблей американских наши военные знают всегда заранее! Кого хотите напугать? США ничего не могут в Чёрном море, — это неприступная крепость России», — указывает Сергей К.

Часть людей считает, что НАТО делает ставку на провокацию, в результате которой Россия может понести серьёзные политические и экономические потери.

Боевые самолёты ВВС НАТО Defence.gov

«Им не нужно воевать с Россией, они приплывают сюда, чтобы провоцировать наше руководство. Когда наши военные дадут серьёзный ответ на их попытки пересечь границу Российской Федерации, завоют информационные сирены и Россия вновь окажется самой ненавистной страной на Западе, которой будут пугать детей», — написал Арсений И.

Ряд пользователей указывает на то, что России следует ответить той же монетой и активизировать полёты своей авиации вдоль границ Соединённых Штатов Америки.

«Дак усильте интенсивность полётов вдоль Аляски, да так, чтобы почаще их «Рапторы» взлетали для перехвата. А то говорят, что у их двигателей ресурс короткий, а ремонтировать дорого, запчастей нет и новые негде заказывать», — предлагает Сергей Я.

Отдельные комментаторы отмечают, что американские военные корабли в Чёрном море должны оказать моральную поддержку Украине, которая пока что не решается броситься в самоубийственное наступление в сторону России.

«Зачем Америка сюда свои корабли запускает? Власти США боятся, что их украинских подчинённых могут скинуть и они утратят контроль над оккупированным государством? Вот, видимо, поэтому и шныряют у границ, в надежде, что это как-то остановит развал Украины», — предполагает Александр Е.

Напомним, 10 ноября пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о том, что Вооружённые силы России продолжают непрерывное наблюдение и отслеживание обстановки в Черноморском регионе, где отмечается усиление интенсивности полётов авиации стран НАТО рядом с российскими границами.