12 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 18:48 — REGNUM Информация о том, что Министерство обороны РФ расценивает внеплановые военные учения США у российских границ в Чёрном море как агрессию и угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 12 ноября в социальной сети Facebook.

Коммандос Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Провокационные учения США в Чёрном море – все новости»

«Конечно, это агрессия. Нормальные гости с оружием не приходят. Словно бабуины бряцают своим «достоинством». А нам, как цивилизованным людям, только и остаётся, что наблюдать за этой дикостью и держать стойкую оборону от всякого рода провокаций», — поделился своим мнением Сергей Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет никаких сомнений в том, что Соединённые Штаты намеренно устроили военные учения в Чёрном море, чтобы потрепать нервы Российской Федерации, что можно расценивать как полноценную агрессию.

«США — единственная страна, которая готова переплыть океан, чтобы устроить провокационные военные учения, которые не имеют никакого смысла. А что, деньги есть — ума не надо. На здоровье, плавайте, только подальше от российской границы», — пишет Александр А.

Некоторые комментаторы отмечают, что нет никаких серьёзных причин для того, что переплывать океан для внеплановых учений, всё это делается с целью продемонстрировать силу в отношении России.

«Америка, конечно, вправе проводить учения в Чёрном море, но зачем это делать и зачем тратить такие бабки на военные учения на противоположной стороне земного шара? Чтобы России нервы потеребить? Да мы как бы несильно переживаем по этому поводу. Выглядит это всё просто нелепо», — считает Валерий П.

Американский эсминец USS Porter (сс) U.S. Navy. Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Gearhiser

Часть людей считает, что военные учения США должны стать спусковым крючком для возобновления полномасштабного конфликта в Донбассе.

«Стоило НАТО активизироваться в Чёрном море, тут же у Киева засвербело в одном месте, вновь устроили обстрелы Донбасса. Думают, что заграница им поможет. А она не поможет. У кого есть хоть капля интеллекта, те это прекрасно понимают», — написала Валентина М.

Ряд пользователей указывает на то, что украинским властям стоит держать в уме, что если они решат броситься на Донбасс, то останутся один на один с Россией, которая им такое не простит.

«Чего добиваются? Что Россия будет наращивать военное присутствие близ украинских границ? Этого хотят? Ну, пускай. Только пусть Киев потом не плачется, когда американские корабли уплывут, наступления не случилось, а шаровары так и остались рваные», — указывает Иван Е.

Нашлись и те, кто убеждены, что России следует вынести пользу из американских военных учений, следует проверить обороноспособность и оценить то, как работают вооружённые силы США.

Черноморский флот Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Так учения всё-таки или агрессия? Со времён Советского Союза НАТО постоянно у наших границ проводила учения. С нашим оружием нам ли их бояться? Любая армия периодически проводит учения. Война начинается по-другому, не по такому поводу. Если проводят учения открыто, то воевать с нами они явно в ближайшее время не собираются. А нам в свою очередь будет очень полезно испытать свою оборонительную готовность», — отмечает Nadejda S.

Напомним, 11 ноября РИА Новости опубликовало материал о том, что Министерство обороны РФ расценивает внеплановые военные учения США у российских границ в Чёрном море как агрессию и угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.