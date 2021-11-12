Оренбург, , 21:43 — REGNUM Бывший депутат Заксобрания Оренбургской области, военный пенсионер Владимир Фролов считает учения с участием американских военных кораблей в акватории Чёрного моря провокацией. Он не исключает того, что в районе Одессы Может появится военная база военно-морского флота США. Такое мнение политик выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Уверен, что корабли ВМФ США проводят учения совместно с остатками ВМФ Украины с одной целью — обеспечить себе право на постоянное присутствие в Чёрном море у берегов Украины по обоюдной договоренности и войти на территорию Украины с моря создав базу военно-морских сил в районе Одессы. Тем самым, военные США обеспечат себе преимущества в случае начала военного конфликта с Россией. В данном случае руководство Украины давно не самостоятельно и будет вынуждено под давлением руководства США предоставить военным США дислокацию, несмотря на нежелание ссориться с Россией на Чёрном море. Цель США — спровоцировать ответные меры России на Чёрном море против Украины, столкнуть к военному конфликту военно-морские силы России и Украины», — считает Владимир Фролов.