Москва, 13 ноября 2021, 16:06 — REGNUM Истребители ВКС России сопроводили четыре разведывательных самолета стран-членов НАТО над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Объекты потенциального противника были зафиксированы радиолокационными средствами ВКС. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что слежение за военной активность со стороны США продолжится.
Напомним, ранее 9 ноября в районе Черного моря были замечены три разведывательных самолета НАТО, аналогичные инциденты зафиксированы также 10 и 11 ноября.