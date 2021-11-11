Москва, , 19:41 — REGNUM Россия способна нейтрализовать любую военно-морскую группировку в акватории Черного моря. Об этом 11 ноября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Россия с легкостью нейтрализует любую группировку в Черном море», — сказал военный эксперт.

Что касается провокаций США в Черном море, то Вашингтону следует быть поосторожней, так как любой конфликт с Россией в этом регионе закончится для них плачевно.

«Это будет самоубийство для США, если они предпримут провокации. Провокации может осуществить Украина. Но я сомневаюсь, чтобы США поддержали Украину в случае её провокации», — заявил Бужинский.