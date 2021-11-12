Москва, , 13:16 — REGNUM Москва не оставит без реакции «активные и напористые» действия Североатлантического альянса вблизи границ Российской Федерации. Об этом 12 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то вызывающие действия наших оппонентов происходят. Ну, говоря об оппонентах, я имею в виду, прежде всего, НАТО и силы НАТО, которые весьма и весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости от наших границ, будь то воздух, будто то вода или будь то суша», — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что российская сторона неоднократно заявляла, что передвижение российских Вооружённых сил на территории РФ не должно ни у кого вызывать обеспокоенности.

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«Россия ни для кого не представляет угрозы», — заверил он.

Комментируя публикацию агентства Bloomberg о том, что США предупредили Евросоюз о возможных «планах» России по вторжению на территорию Украины, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что «подобные заголовки — не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряжённости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России заявили, что зафиксировали повышение военной активности Соединённых Штатов и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Так, по данным ведомства, возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.

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Подобную военную активность расценивают в Минобороны РФ как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке». Подобные агрессивные действия США вблизи российских границ создают угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, подчеркнули в ведомстве.