Новосибирск, , 16:57 — REGNUM Безусловно, США и их союзники по НАТО стремятся адаптировать территорию Украины к своим нуждам. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя учения США в Чёрном море.

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«Вопрос лишь в цене такого освоения (которая отнюдь не является незначительной), политической целесообразности и возможных политических издержках. Как представляется, в современной ситуации делаться это будет скорее по инерции, без особого размаха — что, тем не менее, не снижает серьезности вызова, с которым сталкивается в этом случае Россия», — подчеркнул Бирюков.

Напомним, что ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что действия флота Соединённых Штатов в Чёрном море могут быть направлены, в том числе, на военное освоение территории Украины.

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