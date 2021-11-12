Донецк, , 08:45 — REGNUM Заявление Минобороны РФ о том, что действия флота Соединённых Штатов в Чёрном море могут быть направлены, в том числе, на военное освоение территории Украины, поддержал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, штаты помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому поднять упавший рейтинг войной в Донбассе.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Рано или поздно почти восьмилетнее противостояние в Донбассе перейдет в горячую фазу. Давно очевидно, что ни политическими, не дипломатическими методами не удается договориться с Украиной о мире. К тому же, у Зеленского резко падает рейтинг, очень высока вероятность того, что он пойдет ва-банк, если его рейтинг упадет ниже 20%, такого падения не было ни у кого из украинских президентов»,— считает Бердичевский. Его слова цитирует телеграм-канал «Донбасс решает».

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с внеплановыми действиями американских военных по созданию многонациональной группировки вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы, в Минобороны РФ допустили, что флот США таким образом изучает возможный театр военных действий в Донбассе на случай, если Киев примет решение разрешить ситуацию в регионе силовым путём.

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