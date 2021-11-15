Берлин, , 20:25 — REGNUM Запад дал понять России, что она не должна вести себя агрессивно, заявил 15 ноября германский министр иностранных делХайко Маас на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

Думаем одинаково! Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Следите за развитием событий в трансляции: «Провокационные учения США в Чёрном море – все новости»

Глава германской дипломатии заявил, что Россия проявляет активность у границ (на российской территории) и что на это обратила внимание президента РФ Владимира Путина канцлер Германии Ангела Меркель в минувшем телефонном разговоре.

Затем он сказал, что на встрече министров иностранных дел вышеуказанную тему обсудил с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом. Ле Дриан сообщил, что этот вопрос обсуждался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в ходе их визита в Париж.

Маас «То есть мы на всех уровнях даём понять России, что мы это видим и ожидаем, что это не может быть исходным пунктом для новой эскалации».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: учения НАТО в Чёрном море связаны с желанием США сдерживать РФ