14 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 22:20 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, выполнявших плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 14 ноября в социальной сети Facebook.

Дальний бомбардировщик Ту-160 Mil.ru

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«Пилот Ту-160, наверное, пригрозил британцам логарифмической линейкой, и те поняли, что напугать никого не получится», — шутит Sergii P.

Многие пользователи сразу же принялись шутить на тему того, что британским военным не дают покоя российские военные самолёты. Граждане убеждены, что угрозы в этом нет никакой, потому что сами же британцы очень боятся ответных действий со стороны России.

Дальний бомбардировщик Ту-160 Alex Beltyukov

«Дозаправили его и передали пару бутылок ирландского виски на дорожку? Какая от них угроза может быть?» — удивляется Ivan M.

Некоторые комментаторы отмечают, что наглость Великобритании в последнее время переходит все разумные границы, становясь с каждым разом всё более опасной тенденцией, которая может привести нас в конечном счете к мировой войне.

«И они ещё позволяют себе такое поведение? Сами к нам в Чёрное море приплыли, устраивают бесконечные военные учения прямо вдоль наших границ, активно эти самые границы нарушают, а теперь настигают своими истребителями самолёты над нейтральными территориями, которые к тому же ещё и дозаправлялись. Совсем грани разумного попутали», — считает Арсений Н.

«Вот чего они добиваются? Столкновения? Чтобы из-за случайности началась война полноценная? Провокаторы настоящие! Самолёт летел по привычному маршруту, по нейтральным территориям. Самые обычные учения Российской Федерации в небе. Нет, надо было пригнать свои истребители, чтобы продемонстрировать силу», — указывает Валентина Д.

Часть людей считает, что полёты российской военной авиации в нейтральных водах — самое безобидное, что может позволить себе Россия, тем не менее даже это вызывает жгучую ненависть в стане британских военных.

«А сами при этом не забывают провоцировать наших военных, постоянно находясь рядом с нашими границами. Уже достали просто. Что им дома-то не сидится? Как будто Россия с ними воевать собралась. Окститесь! Это вы агрессоры, а не мы! Получите же по зубам рано или поздно, потом не плачьтесь», — обращается Сергей М.

Ряд пользователей указывает на то, что в скором времени британцы доиграются до того, что их самолёты начнут падать.

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 Mil.ru

«Британцы так и хотят где-то по зубам получить. Ну просто нарываются! Сначала свой корабль у Севастополя чуть не потопили, теперь хотят рискнуть истребителями. Ну, ваш выбор», — написал Ринат С.

«Стало быть, в следующий раз сопровождающие «стратегов» российские истребители сами приблизятся к британским. Пускай с ними пообщаются тет-а-тет», — пишет Sergei R.

Напомним, 13 ноября Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные о том, что британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, выполнявших плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. При этом в составе авиагруппы были российские истребители-перехватчики МиГ-31, кроме того, подобные полёты по данному маршруту российские ВКС осуществляют постоянно, но тем не менее всё это не помешало ВВС Великобритании пойти на опасное сближение.