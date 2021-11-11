11 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 20:19 — REGNUM Информация, согласно которой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новая хартия о стратегическом партнёрстве Киева и Вашингтона будет включать несколько принципиальных аспектов, включая противодействие «российской агрессии», стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 11 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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»Ну какое может быть партнёрство между хозяином и вассалом? Это же полный абсурд!» — пишет Ден М.

Многие пользователи пришли к выводу, что заявление о некоем «партнёрстве» в отношениях между Украиной и США выглядит, скорее, как издёвка над Киевом, чьё мнение уже никто не берёт в расчёт.

«Хартия господина и слуги. Там ничего нового нет. Говорят, когда надо лизать и тявкать, и только по указке. Короче, как там у Киплинга: «А мы пойдём на север…». Каждый раз убеждаюсь, что от суверенитета Украины ничего не осталось», — написал Василий Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что новые стратегические партнёрства, направленные против России, вдруг стали подготавливаться во время того, как в Чёрное море зашёл целый ряд американских военных кораблей.

«Ой как украинские власти-то оживились после того, как американские корабли в Чёрное море заплыли. Осмелели! Только пусть учтут, что эти кораблики ничего не могут сделать и расчёт идёт на дурака, какой власть, сидящая в Киеве, и является. Бросятся воевать на Донбасс, там и полягут, обвинят во всём Россию, а США как бы не при делах», — пишет Арсений Н.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен Mfa.gov.ua

Часть людей считает, что США намереваются натравить Украину на Россию, оставаясь при этом в безопасности. Всё делается ради того, чтобы информационно подавить Российскую Федерацию, американцы не боятся для этого пожертвовать даже целым союзником.

«Стоило НАТО активизироваться в черноморском регионе, как верная Табаки тут же загавкала о партнёрстве со своим Шерханом. Жалкое зрелище. Украинские власти делают вид, что не заметили, как их опрокинули США, когда Байден обсуждал Украину с Путиным за спиной Зеленского, решая тем самым судьбу украинского государства», — напоминает Олег Е.

Ряд пользователей указывает на то, что Киеву не стоит рассчитывать на какую-либо помощь со стороны США, потому что Америка уже давно списала со счетов нынешнюю Украину.

«Теперь-то Америка их газом завалит, накормит и обогреет. Что, поверили? Закатайте губу. Чтобы жить хорошо, работать надо. Доллары с неба сами по себе падать не будут. А эти только и ждут, что партнёры будут их содержать за свой счёт. Не дождётесь, кинут вас вновь», — уверен Александр С.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден President.gov.ua

Нашлись и те, кто убеждены, что украинская элита пытается заручиться поддержкой Соединённых Штатов, чтобы выбить для себя тёплое местечко на американском континенте.

«Интересно, Кулеба прикупил уже домик у «партнёров» за океаном, как звездивший некогда на Украине Яценюк? На виселице он болтаться точно не захочет, однозначно попытается сбежать, уцепившись за шасси улетающего в Америку самолёта», — предполагает Дмитрий Б.

Напомним, 10 ноября агентство «Укринформ» опубликовало информацию, согласно которой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новая хартия о стратегическом партнёрстве Киева и Вашингтона будет включать несколько принципиальных аспектов, включая противодействие «российской агрессии».