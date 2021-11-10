Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Присутствие американских ВС в Чёрном море продолжится, что бы ни говорила по этому поводу Москва, сообщил 10 ноября журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кукрыниксы. Ручная граНАТО. 1958

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Комментируя заявление Минобороны РФ об усилении военной активности США в Чёрном море, представитель Пентагона признал, что сейчас в черноморской акватории находится несколько американских военных кораблей.

Кирби «Мы продолжим летать, использовать корабли и проводить операции в международном воздушном пространстве и международных водах, когда это необходимо. И мы будем продолжать делать это».

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