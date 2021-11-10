Москва, , 17:19 — REGNUM Европейским участникам «нормандского формата» следует склонять Украину к выполнению Минских соглашений, а не участвовать в милитаризации Чёрного моря, сообщила 10 ноября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Российский дипломат призвала Германию и Францию «как соавторов Минского комплекса мер и сопосредников по «нормандскому формату» сделать всё, зависящее от них, чтобы Украина начала прямой диалог с Донбассом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр обороны Сергей Шойгу, комментируя учения НАТО в Чёрном море, сказал, что «в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном».

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