Ростов-на-Дону, , 21:01 — REGNUM Украинскую армию американские военные постепенно превращают в филиал армии США. Так прокомментировал учения Соединённых Штатов в Чёрном море политолог, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Военно-морские учения НАТО Allied Joint Force Command

«Ещё во времена президентства Виктора Ющенко представительство крупнейшей военной американской базы располагалось на территории американского посольства в Киеве. Соответственно, уже с той поры начался процесс освоения территории Украины, который сегодня не только завершился, но и переходит на более высокий формат. Американские военные находятся на территории Украины постоянно и не только в рамках военных учений (а учения проходят регулярно, особенно в этом году). Американские и другие военные стран НАТО постоянно присутствуют на Украине и сменяют друг друга в разных частях страны — и на море, и на суше.

Сейчас акцент сделан на то, чтобы украинская армия стала филиалом армии США. Но для этого необходимо улучшать её уровень, чем и занимаются американские инструкторы. Это повод подразнить Россию и показать, что Америка присутствует в Киеве и не собирается покидать акваторию Чёрного моря», — считает собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что заходящие в акваторию Чёрного моря боевые корабли стран военного блока НАТО пытаются проверить защиту Черноморского побережья и Юга России.