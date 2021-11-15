Брюссель, 15 ноября 2021, 17:34 — REGNUM Действия России вблизи украинской границы могут быть опасны, хотелось бы, чтобы Москва была «транспарентной по поводу своей военной активности», заявил 15 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
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Заявив, что Россия в 2014 году «аннексировала» Крым и в Донбассе якобы применяет военную силу, Столтенберг сказал:
Он добавил, что Москва якобы придерживается захватнического курса в отношении Молдавии «в течение многих лет».
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