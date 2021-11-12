Нью-Йорк, США, , 05:07 — REGNUM Военные корабли США в Чёрном море действуют провокационно, препятствуя естественному движению. Об этом 11 ноября заявил журналистам первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Корабль ВМС США в Чёрном море вблизи от берегов Украины Mil.gov.ua

«Не будем забывать, что военные корабли США сейчас находятся в Черном море и действуют очень провокационно. Избегать каждый день прямого столкновения на Черном море очень сложно. Мы предупредили американских коллег, что это провокация», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, активность американских моряков в Чёрном море увеличилась с конца октября. Известно, что в этом регионе продолжает действовать эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall, штабной корабль Mount Whitney. Эксперты предупредили, что наибольшую опасность они представляют для России с точки зрения разведывательных операций.

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