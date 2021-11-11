Москва, , 12:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обеспокоен активностью США в Чёрном море. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он об этом говорил», — сказал Песков.

Он напомнил о наличии постоянных оперативных контактов между военными, «по деконфликтингу и так далее»: «В целом были контакты по линии федеральных штабов и так далее, что весьма позитивно. Но подобные действия в непосредственной близости от наших границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности, об этом говорилось ‑ и глава государства [заявлял об этом], и министр обороны».