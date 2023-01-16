Падение украинской ракеты в Польше
СМИ: Германия начинает переброску ЗРК Patriot в Польшу
Власти Германии приступают к переброске в Польшу зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также персонала по их обслуживанию, сообщает агентство DPA. По данным источника, первые солдаты должны отправиться сегодня на своих машинах из Бад-Зюльце. Позже будут передислоцированы сами системы ЗРК. Напомним...
16 января 2023
Дуда объявил, что на границе с Украиной начинают развёртывать ЗРК Patriot
Со дня на день на территории Польши рядом с украинской границей начнётся развёртывание ЗРК Patriot, сообщил 12 декабря журналистам польский президент Анджей Дуда. По итогам встречи с германским президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, состоявшейся в Берлине, Дуда поблагодарил Германию за...
12 декабря 2022
Гаврилов: Запад не смог ответить о происхождении упавших в Польше ракет
Запад не ответил на вопрос о происхождении упавших 15 ноября в Польше ракет, в результате которых погибли мирные жители. Об этом 12 декабря заявил руководитель российской делегации на переговорах в Австрии по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире...
12 декабря 2022
ФРГ предложила Польше поставить на границе с Украиной установки Patriot
Власти Германии предложили передать Польше пусковые установки системы противоракетной обороны Patriot, чтобы поставить на границе с Украиной, а не для передачи Киеву. Об этом 1 декабря сообщил, выступая в польском парламенте глава минобороны Польши Мариуш Блащак. «ФРГ говорит о восьми пусковых...
1 декабря 2022
Варшава ждёт решения Берлином вопроса о размещении систем Patriot в Польше
Решение вопроса о размещении на польской территории систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot оставляют за Германией власти Польши. Об этом 30 ноября заявил заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич в эфире Польского радио. Как указал Скуркевич, говоря о том, что ранее в Берлине...
30 ноября 2022
МИД Венгрии заявил, что прямой конфликт России и НАТО смертельно опасен
Прямого конфликта России и НАТО нельзя допустить, написал 29 ноября венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в запрещённой в России соцсети. По словам главы венгерской дипломатии, боевые действия в зоне спецоперации ВС РФ сохраняют риск начала третьей мировой войны. В качестве примера он...
29 ноября 2022
В Польше предположили, что Германия не решится сбивать российские ракеты
Германия не решится сбивать «летящие в Польшу российские ракеты», сообщил 28 ноября журналистам глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Комментируя предложение Германии патрулировать воздушное пространство Польши истребителями Eurofighter и разместить Patriot на фоне «ракетного»...
28 ноября 2022
Лукашенко: США намерены подобраться к Китаю, «растоптав» Россию
Руководство США намерено одним ударом «положить» Европу и через Россию подобраться к Китаю, при этом «растоптав» Российскую Федерацию. Об этом 27 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». При это он...
27 ноября 2022
Лукашенко: российских ракет не было в воздухе в момент инцидента в Польше
В момент инцидента с падением ракеты на территории Польши на белорусско-польской границе в воздухе отсутствовали российские ракеты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Но имейте в виду: в этот момент, во время этой стрельбы С-300, в воздухе в эти минуты ничего российского не летало...
27 ноября 2022
В Польше считают, что Россия вряд ли нападет на страну НАТО
Правительство Польши считает крайне маловероятной возможность того, что Россия предпримет попытку военной агрессии в отношении страны-члена НАТО, сообщил 27 ноября пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в интервью газете Il Messaggero. При этом ранее генсек НАТО Йенс...
27 ноября 2022
Экс-офицер ЦРУ обвинил Зеленского в стремлении столкнуть Россию и НАТО
Лидер киевского режима В. Зеленский стремится втянуть НАТО в конфликт с Россией. Об этом говорят его действия после инцидента с ракетой в Польше, заявил бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. На следующий день после того, как на востоке Польши упала ракета...
26 ноября 2022
NS: «польская ошибка» стоила Зеленскому западных союзников
Лидер киевского режима В. Зеленский допустил ошибку в ситуации с падением ракеты в Польше и теперь не может рассчитывать на прежнюю поддержку со стороны своих покровителей на Западе. Об этом пишет британское издание The New Statesman. Авторы публикации напомнили, что Зеленский сразу же солгал...
26 ноября 2022
Захарова пошутила об «исчезновении» Зеленского для НАТО
Лидер киевского режима В. Зеленский может когда-нибудь потеряться для НАТО, в шутку предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды об упавших в стране ракетах. Дуда ранее заявил, что сначала появились сообщения о двух упавших в...
26 ноября 2022
Жители Польши раскритиковали заявление Кулебы об инциденте с ракетой
Жители Польши отреагировали на заявление представителя киевского режима Дмитрия Кулебы о наличии у него сведений, по которым упавшая в Польше ракета якобы не была киевской. Комментарии появились под публикацией издания DoRzeczy, опубликованной 25 ноября. «Полная чушь, сплошная ложь», — пишет...
26 ноября 2022
В США опасаются, что Зеленский будет воевать до последнего американца
Действия Владимира Зеленского после инцидента с падением киевской ракеты в Польше подтверждают его готовность воевать с Россией до последнего американца. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу 25 ноября в статье для издания The American Conservative (TAC). Как...
26 ноября 2022
В Киеве вновь утверждают, что ВСУ непричастны к падению ракеты в Польше
У киевских военных есть «информация», согласно которой упавшая на территории Польши ракета не была выпущена ВСУ, заявил в интервью Le Parisien 25 ноября глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба. По его словам, в Киеве пока не видели «доказательств», что ракета была выпущена ВСУ, и слышали только...
25 ноября 2022
Дуда заявил, что Германия сама решит вопрос о размещении Patriot
Где именно — на территории б. УССР или нет — размещать противоракетные системы Patriot, пусть решают германские власти, сообщил 25 ноября журналистам польский президент Анджей Дуда. «Окончательное решение по размещению Patriot принадлежит нашему союзнику Германии, которая располагает этими...
25 ноября 2022
Моравецкий поддержал идею разместить ЗРК Patriot на территории б. УССР
В поддержку идеи размещения немецких зенитно-ракетные комплексов (ЗРК) Patriot на территории б. УССР, а не в Польше высказался польский премьер- министр Матеуш Моравецкий. Он заявил об этом журналистам перед вылетом в Словакию на саммит Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия)...
24 ноября 2022
В МИД России учтут реакцию Польши на инцидент с падением ракеты
», ― подчеркнул в беседе с РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства. При этом он добавил, что это будет учитываться «в общем контексте наших отношений с Польшей». Читайте также: Rzeczpospolita: Польша не допустила Киев к расследованию падения ракеты В МИД России отметили, что...
24 ноября 2022
В США рассказали, что может привести НАТО к прямому конфликту с Россией
Поставки Соединенными Штатами систем ПВО Patriot в Польшу могут пойти вразрез с позицией НАТО не вступать в конфликт на территории б. УССР, пишет журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times. По его словам, после инцидента с падением киевской ракеты в Польше Германия предложила Варшаве...
23 ноября 2022