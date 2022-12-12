Москва, 12 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Запад не ответил на вопрос о происхождении упавших 15 ноября в Польше ракет, в результате которых погибли мирные жители. Об этом 12 декабря заявил руководитель российской делегации на переговорах в Австрии по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам Константина Гаврилова, был поставлен вопрос: расскажите, чьи ракеты убили невинных фермеров в Польше. Однако российская делегация ответа не получила.

«Поляки вертелись, как могли. Какой-то советник сказал, что Россия во всем виновата. Это их стандартный ответ. Они не будут ни на что отвечать, ни на какие вопросы», — пояснил руководитель российской делегации на переговорах в Австрии по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Напомним, 15 ноября в населенном пункте Пшеводув на востоке Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Россию и потребовал от Запада действий. Президент Польши заявил, что упавшая ракета принадлежала силам ПВО Украины. В Варшаве случившееся назвали несчастным случаем. В МИД России заявления Киева относительно инцидента назвали «грубой провокацией». По данным Минобороны России, ракета была выпущена из системы ПВО Украины С-300.