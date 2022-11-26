Вашингтон, 26 ноября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Лидер киевского режима В. Зеленский стремится втянуть НАТО в конфликт с Россией. Об этом говорят его действия после инцидента с ракетой в Польше, заявил бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

President.gov.ua Владимир Зеленский

На следующий день после того, как на востоке Польши упала ракета, Зеленский заявил, что Киев не причастен к происшествию. Спустя сутки он признал, что не может утверждать это с полной уверенностью.

«Поведение Зеленского показывает, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооружённый конфликт», — сказал Джиральди.

Заявления Киева о том, что к инциденту причастна Россия, не имели под собой оснований и расходились с имеющимся доказательствами, добавил бывший офицер ЦРУ.

Зеленский, пояснил он, хотел призвать НАТО выступить против «агрессора», то есть России, что означало бы развязывание полномасштабной войны с Москвой.

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