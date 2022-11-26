Лондон, 26 ноября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Лидер киевского режима В. Зеленский допустил ошибку в ситуации с падением ракеты в Польше и теперь не может рассчитывать на прежнюю поддержку со стороны своих покровителей на Западе. Об этом пишет британское издание The New Statesman.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Авторы публикации напомнили, что Зеленский сразу же солгал, обвинив в ракетном инциденте Россию. Причастность Киева к происшествию быстро раскрылась, и киевский лидер мгновенно лишился союзников.

«Политическая ошибка [лидера киевского режима] в связи с ракетным инцидентом в Польше вызвала раздражение западных лидеров, которые уже проявляют признаки усталости от конфликта», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Польше в результате падения ракеты погибли два человека. Эксперты пришли к выводу, что упавшая ракета была выпущена из комплекса С-300, принадлежащего ВСУ.

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