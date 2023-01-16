Берлин, 16 января, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Власти Германии приступают к переброске в Польшу зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также персонала по их обслуживанию, сообщает агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

По данным источника, первые солдаты должны отправиться сегодня на своих машинах из Бад-Зюльце. Позже будут передислоцированы сами системы ЗРК.

Напомним, 12 декабря 2022 года польский президент Анджей Дуда объявил о начале развёртывания на границе с Украиной ЗРК Patriot. Варшава посчитала необходимым усилить защиту страны после инцидента с падением ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам польского министра обороны Мариуша Блащака, в 2022 году в страну поступили американские ЗРК Patriot и турецкие беспилотники Bayraktar, а в 2023-м в Польше окажутся танки Abrams, РСЗО HIMARS и Chunmoo, самолёты FA-50, вертолёты AW101 и другие виды вооружений.