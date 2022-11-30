Варшава, 30 ноября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Решение вопроса о размещении на польской территории систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot оставляют за Германией власти Польши. Об этом 30 ноября заявил заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич в эфире Польского радио.

Patriot

Как указал Скуркевич, говоря о том, что ранее в Берлине заявили, что предложение о размещении на польской территории указанных систем ПРО остаётся в силе, власти Польши очень рады такой возможности.

«Мы рассчитываем на то, что в этом предложении нет какого-то двойного дна, подпитанного пиаром и пропагандой, как часто пишут немецкие СМИ. Важно укреплять восточный фланг НАТО», — сказал он.

Также заместитель польского министра обороны отметил, что Варшава соответствующим образом и открыто примет системы Patriot, если немецкая сторона всё-таки решит разместить их в Польше.

«Решение остается за Германией. Этот вопрос должен быть решён германской стороной», — пояснил Скуркевич.

Отметим, ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что между военными киевского режима и польскими наёмники усиливаются разногласия.