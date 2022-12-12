Берлин, 12 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Со дня на день на территории Польши рядом с украинской границей начнётся развёртывание ЗРК Patriot, сообщил 12 декабря журналистам польский президент Анджей Дуда.

Ministerie van Defensie ЗРК Patriot

По итогам встречи с германским президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, состоявшейся в Берлине, Дуда поблагодарил Германию за комплексы Patriot, которые решено направить не на Украину, а в Польшу. По его словам, в Польше по достоинству оценили этот жест Берлина.

Заявив, что падение ракеты на границе с Украиной вызвало много опасений среди польских граждан, Варшава считает необходимым усиление защиты польской территории, в том числе от ракетных атак.

«Надеюсь, в ближайшие дни соответствующие группы польских и немецких экспертов встретятся, определят место дислокации этих батарей системы Patriot и что затем эти батареи скоро появятся, чтобы физически создать защиту», — сказал Дуда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, используя как повод «ракетный инцидент» 15 ноября на польско-украинской границе, власти Германии предложили разместить ЗРК Patriot на территории Польши.