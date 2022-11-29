Будапешт, 29 ноября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Прямого конфликта России и НАТО нельзя допустить, написал 29 ноября венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в запрещённой в России соцсети.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

По словам главы венгерской дипломатии, боевые действия в зоне спецоперации ВС РФ сохраняют риск начала третьей мировой войны.

В качестве примера он привёл так называемый ракетный инцидент на польской границе 15 ноября, когда на территории Польши прогремел взрыв. Варшава и Киев обвинили Россию в пуске ракеты, но эту информацию опровергло Минобороны РФ.

По этому поводу Сийярто пишет сейчас, что третьей мировой войны в результате этого военного инцидента удалось избежать «лишь благодаря выдержке и ответственности польских лидеров».

Петер Сийярто «Мы должны сделать всё возможное для предотвращения прямого конфликта между Россией и НАТО когда-либо».

Добавим, что Россия не имеет отношения к взрыву в Польше. Минобороны заявило, что ВС РФ не наносили никаких ударов по целям на территории Украины вблизи польской границы.