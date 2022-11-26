Жители Польши раскритиковали заявление Кулебы об инциденте с ракетой
В Польше усомнились в честности Киева после заявления Кулебы о ракетном инциденте
Варшава, 26 ноября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Жители Польши отреагировали на заявление представителя киевского режима Дмитрия Кулебы о наличии у него сведений, по которым упавшая в Польше ракета якобы не была киевской. Комментарии появились под публикацией издания DoRzeczy, опубликованной 25 ноября.
Еще один пользователь отметил, что таким высказыванием Кулеба красиво извинился перед Польшей от лица Киева за произошедшее. Однако, продолжил он, Варшава и дальше будет выслушивать от киевского режима очередной список требований.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что у киевских военных есть «информация», согласно которой упавшая на территории Польши ракета не была выпущена ВСУ.
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