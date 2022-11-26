Варшава, 26 ноября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Жители Польши отреагировали на заявление представителя киевского режима Дмитрия Кулебы о наличии у него сведений, по которым упавшая в Польше ракета якобы не была киевской. Комментарии появились под публикацией издания DoRzeczy, опубликованной 25 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Полная чушь, сплошная ложь», — пишет пользователь под ником Dorota.

Еще один пользователь отметил, что таким высказыванием Кулеба красиво извинился перед Польшей от лица Киева за произошедшее. Однако, продолжил он, Варшава и дальше будет выслушивать от киевского режима очередной список требований.

«Мой шурин утверждает, что аргументация точно такая же, как и в случае с Волынью», — пишет Eric Dale.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что у киевских военных есть «информация», согласно которой упавшая на территории Польши ракета не была выпущена ВСУ.

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