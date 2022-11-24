Москва, 24 ноября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Российская сторона не намерена принимать каких-либо поспешных мер в связи с реакцией Польши на падение ракеты на территории страны. Об этом 24 ноября заявили в Министерстве иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем», ― подчеркнул в беседе с РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства.

При этом он добавил, что это будет учитываться «в общем контексте наших отношений с Польшей».

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В МИД России отметили, что польские власти в итоге были вынуждены признать, что ЧП с ракетой не было «нападением России на территорию Польши».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на территории польского села Пшеводув упала ракета, в результате чего погибли два человека. Эксперты пришли к выводу, что обломки упавшей ракеты принадлежат используемому ВСУ комплексу С-300. Позже власти Польши назвали случившееся «несчастным случаем».

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В свою очередь глава киевского террористического режима Владимир Зеленский поспешил обвинить Москву в якобы причастности к падению ракеты в Польше. Подобными заявлениями, как отметила журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс, Зеленский пытался спровоцировать мировой конфликт.