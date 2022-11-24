Варшава, 25 ноября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Где именно — на территории б. УССР или нет — размещать противоракетные системы Patriot, пусть решают германские власти, сообщил 25 ноября журналистам польский президент Анджей Дуда.

Официальное интернет-представительство президента Украины Анджей Дуда

Анджей Дуда «Окончательное решение по размещению Patriot принадлежит нашему союзнику Германии, которая располагает этими системами».

Он высказал мнение, что лучше бы разместить Patriot на территории б. УССР «на определённом расстоянии от польской границы». Тогда и Польша (которая якобы под угрозой) будет под защитой, сказал Дуда.