Умер Владимир Жириновский
Именем Жириновского могут назвать самолет
Именем лидера ЛДПР Владимира Жириновского может быть назван самолет. Об этом сообщил замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов. «Аэрофлот» обещает рассмотреть возможность увековечения памяти Владимира Жириновского и присвоения его имени одному из своих воздушных судов, когда начнутся поставки МС-21...
8 декабря 2022
Одну из улиц Уфы могут назвать именем Жириновского
Одна из улиц Уфы может получить имя Владимира Жириновского, сообщили 22 ноября в региональном отделении ЛДПР. В апреле 2022 года депутат парламента Башкирии Владимир Рябов призвал руководителей региона увековечить таким образом имя основателя ЛДПР. В администрации предложение поддержали. «Решение...
22 ноября 2022
В ЛДПР ожидают появления улиц Жириновского в регионах России
В ЛДПР ожидают появление улиц и объектов имени сопредседателя партии Владимира Жириновского не только в Москве, но и в других регионах России, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября. «Думаю, в разных регионах будут появляться и улицы, и скверы, и разные объекты, которые будут носить его имя»...
27 сентября 2022
Улица Жириновского появится в ЗАО Москвы
Улица имени сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского появится в Москве, сообщили в партии. «Улица Жириновского (такое ее официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль Долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское», — сообщил нынешний лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его...
26 сентября 2022
Мандат Жириновского передали бывшему куратору Костромской области
Центральная избирательная комиссия передала думский мандат скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского депутату Госдумы шестого и седьмого созывов, экс-куратору Костромской области Андрею Свинцову. Об этом сообщает телеграм-канал ЦИК. Депутат отвечал за Костромской регион в 2016–2021 годах. Он...
1 июня 2022
Депутатский мандат Жириновского получил Свинцов
Депутатский мандат лидера ЛДПР Владимира Жириновского перешел к Андрею Свинцову. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, соответствующее решение принял ЦИК России. Вакантный мандат передан Свинцову из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР (№1, региональная...
1 июня 2022
Сын Жириновского взял испанскую фамилию
Сын ушедшего из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев полностью изменил имя. Об этом сообщают 23 мая сетевое издание Baza и телеграм-канал «Жаба и гадюка». В их совместном расследовании говорится, что ещё летом 2021 года Лебедев получил паспорт на имя Давида Александровича Гарсия...
23 мая 2022
Хабаровский губернатор Дегтярёв предложил кандидата на пост лидера ЛДПР
Губернатор Хабаровского края края Михаил Дегтярев предложил на конференции регионального отделения ЛДПР выдвинуть на пост председателя партии, вместо умершего Владимира Жириновского, кандидатуру главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого, об этом глава региона написал в своём телеграм-канале...
20 мая 2022
В Хабаровске готов особняк для федеральной штаб-квартиры ЛДПР — Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил перенести центральный аппарат ЛДПР на Восток, в том числе в Хабаровск. По его мнению, партия ЛДПР должна реализовывать идеи бывшего лидера Владимира Жириновского. Читайте также: Дегтярев будет лишь тенью мёртвого вождя — о выборах нового лидера...
16 мая 2022
Дегтярев будет лишь тенью мёртвого вождя — о выборах нового лидера ЛДПР
ЛДПР готовится к историческому съезду партии, на котором определят наследника умершего Владимира Жириновского. По прогнозам экспертов, лидером вполне может стать нынешний губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По мнению политолога Вячеслава Белякова, это «сомнительные перспективы». Читайте...
5 мая 2022
Гонка за наследство ЛДПР завершена — политолог о будущем лидере партии
Возглавит ЛДПР совсем скоро нынешний губернатор Хабаровского края, соратник Владимира Жириновского — Михаил Дегтярев, прогнозирует политолог, президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков. Читайте также: Песков переадресовал вопрос о будущем лидере ЛДПР «Главой ЛДПР...
29 апреля 2022
Песков переадресовал вопрос о будущем лидере ЛДПР
Вопрос о новом лидере ЛДПР связан с процессами в самой партии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 апреля журналистам. Представителя Кремля спросили, обсуждали ли либерал-демократы с российским руководством тему кандидатуры нового лидера ЛДПР. «В первую очередь это вопрос к...
26 апреля 2022
В Архангельской области именем Жириновского назовут спорткомплекс — СМИ
В Плесецке именем Жириновского собираются назвать новый спорткомплекс. Об этом со ссылкой на депутата окружного собрания от фракции ЛДПР Валерия Владимирова сообщает 29. ru. По словам депутата, Жириновский не раз был в Плесецке, так что здесь его хорошо помнят. Кроме того, депутаты фракции ЛДПР...
22 апреля 2022
В Архангельской области предложили увековечить память Жириновского
В Северодвинске может появиться сквер имени Владимира Жириновского. С предложением к городским властям обратился депутат горсовета Дмитрий Зангин (ЛДПР), сообщает ИА Беломорканал. В честь основателя и лидера ЛДПР, недавно ушедшего из жизни, депутат предложил назвать сквер в районе дома № 23 по пр...
21 апреля 2022
Улицы имени Жириновского в Ярославле не будет?
19 апреля на заседании Ярославской областной думы депутат от ЛДПР Андрей Потапов предложил врио губернатора Михаилу Евраеву увековечить память Владимира Жириновского, например, назвав его именем одну из улиц Ярославля. ИА REGNUM провело опрос среди своих читателей, попросив оценить инициативу...
21 апреля 2022
В Костромской области решили издать книгу о Жириновском
Костромское отделение ЛДПР решило издать книгу о Владимире Жириновском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал координатор партии в области Александр Спиридонов. «Владимир Вольфович очень любил Кострому, часто упоминал её в интервью, называя истинно русской глубинкой, где живут хорошие люди...
19 апреля 2022
Ярославские депутаты предложили увековечить память Жириновского
Депутаты регионального парламента предложили главе Ярославской области Михаилу Евраеву увековечить память Владимира Жириновского. Этот вопрос депутаты от ЛДПР подняли во время ежегодного отчёта губернатора на заседании Яроблдумы. Вопрос поднял депутат ЛДПР Андрей Потапов. «Хотелось бы попросить вас...
19 апреля 2022
С увековечиванием памяти Жириновского в Петербурге предлагают подождать
Стремление в короткие сроки увековечить память о Владимире Жириновском в Петербурге противоречит установленным в городе правилам и даже политическому наследию самого Жириновского. Возможность переименования улиц, проспектов и других объектов Санкт-Петербурга в память о недавно ушедшем из жизни...
14 апреля 2022
Госдума 19 апреля обсудит прекращение депутатских полномочий Жириновского
Проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера ЛДПР Владимира Жириновского внесла в Госдуму комиссия по мандатным вопросам, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля. Документом предлагается «считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы...
13 апреля 2022
Владимир Соловьёв опроверг сообщения о планах возглавить ЛДПР
Телеведущий Владимир Соловьёв не собирается руководить ЛДПР после смерти лидера партии Владимира Жириновского. Об этом сообщили в пресс-службе YouTube-канала СоловьёвLive. «Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить партию ЛДПР», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости. Как сообщало...
11 апреля 2022