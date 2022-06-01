Кострома, 1 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия передала думский мандат скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского депутату Госдумы шестого и седьмого созывов, экс-куратору Костромской области Андрею Свинцову. Об этом сообщает телеграм-канал ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Свинцов

Депутат отвечал за Костромской регион в 2016–2021 годах. Он освещал вопросы газификации и выступал за строительство дороги из Солигаличского района в Вологодскую область. Впрочем, на местном уровне последняя инициатива не нашла поддержки.

Сейчас Костромскую область от ЛДПР курирует другой депутат Госдумы — бывший губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.