Мандат Жириновского передали бывшему куратору Костромской области
Кострома, 1 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия передала думский мандат скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского депутату Госдумы шестого и седьмого созывов, экс-куратору Костромской области Андрею Свинцову. Об этом сообщает телеграм-канал ЦИК.
Депутат отвечал за Костромской регион в 2016–2021 годах. Он освещал вопросы газификации и выступал за строительство дороги из Солигаличского района в Вологодскую область. Впрочем, на местном уровне последняя инициатива не нашла поддержки.
Сейчас Костромскую область от ЛДПР курирует другой депутат Госдумы — бывший губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Справка: Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжёлой и продолжительной болезни. В Костроме о нём планируют написать книгу.