Москва, 11 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Соловьёв не собирается руководить ЛДПР после смерти лидера партии Владимира Жириновского. Об этом сообщили в пресс-службе YouTube-канала СоловьёвLive.

Council.gov.ru Владимир Соловьев в Совете Федерации

«Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить партию ЛДПР», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский, основавший партию (первоначально ЛДПСС) в 1989 году, скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни.

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