Москва, 8 декабря, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Именем лидера ЛДПР Владимира Жириновского может быть назван самолет. Об этом сообщил замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

«Аэрофлот» обещает рассмотреть возможность увековечения памяти Владимира Жириновского и присвоения его имени одному из своих воздушных судов, когда начнутся поставки МС-21 и SSJ-100», — отметил парламентарий.

Улица имени сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского появится в Москве, сообщили в партии. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.