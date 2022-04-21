Северодвинск, Архангельская область, 21 апреля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Северодвинске может появиться сквер имени Владимира Жириновского. С предложением к городским властям обратился депутат горсовета Дмитрий Зангин (ЛДПР), сообщает ИА Беломорканал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

В честь основателя и лидера ЛДПР, недавно ушедшего из жизни, депутат предложил назвать сквер в районе дома № 23 по пр. Труда.

Глава Северодвинска Игорь Скубенко на предложение ответил лаконично:

«Будет учитываться его вклад в развитие города и после приниматься решение», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле предложили дать имя Жириновского одной из улиц.