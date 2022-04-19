Ярославль, 19 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Депутаты регионального парламента предложили главе Ярославской области Михаилу Евраеву увековечить память Владимира Жириновского. Этот вопрос депутаты от ЛДПР подняли во время ежегодного отчёта губернатора на заседании Яроблдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Вопрос поднял депутат ЛДПР Андрей Потапов.

«Хотелось бы попросить вас рассмотреть вопрос увековечивания памяти члена государственного совета, обладателя всевозможных государственных наград, лидера партии ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского и включить нас в эту работу, в состав рабочей группы. Это просто предложение, я сейчас не требую ответа на него. Просто посмотрите. И я думаю, что это начальник политической системы новейшей. Мы должны с вами вместе подумать, как увековечить его память», — попросил депутат.

В ответ Михаил Евраев обещал подумать на эту тему.