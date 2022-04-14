Санкт-Петербург, 14 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Стремление в короткие сроки увековечить память о Владимире Жириновском в Петербурге противоречит установленным в городе правилам и даже политическому наследию самого Жириновского. Возможность переименования улиц, проспектов и других объектов Санкт-Петербурга в память о недавно ушедшем из жизни федеральном политике корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал член Топонимической комиссии Петербурга, историк и краевед Алексей Ерофеев.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

Эксперт отметил, что знаком с инициативой переименования улицы Маркина в улицу Жириновского, которая поступила от петербургских однопартийцев политика. Он отметил, что такое предложение было инициировано в день смерть бессменного лидера ЛДПР.

«Что касается этого варианта: по нашим петербургским законам невозможно переименовать никакую улицу в нашем городе. Возможно лишь возвращение исторических наименований либо присвоение какому-либо безымянному объекту нового имени, будь то улица, сквер, городской какой-то объект. Вот этот вопрос может быть рассмотрен», — пояснил Алексей Ерофеев.

Однако в работе Топонимической комиссии Петербурга есть свои аспекты. Если рассматривается какая-то личность, которую следует увековечить, о которой кто-то ходатайствует, то она должна быть каким-то образом связана с Петербургом, Ленинградом или Петроградом. В случае с Жириновским таких связей не прослеживается.

Вместе с тем на принятие решения о переименовании городских объектов в память о Жириновском может повлиять политический аспект, несмотря на то, что изначально комиссия должна быть далека от этой сферы.

«Есть двадцатилетний мораторий на присвоение имён. Насколько мне известно, у Жириновского есть перечень наград, который позволяет этот мораторий оставить в стороне, что называется, пройти сквозь него. Но это не есть лучший вариант, потому что у нас очень много в России достойных людей, улиц в Петербурге гораздо меньше», — подчеркнул эксперт.

Член Топонимической комиссии напомнил об отношении самого покойного политика к такой процедуре. Он отметил, что Жириновский отказывался от переименований в случае прихода ЛДПР к власти. Ерофеев предлагает членам партии следовать указаниям своего ушедшего вождя.

В целом, появившиеся после новости о смерти Жириновского инициативы о переименовании эксперт назвал пиар-ходом. Член комиссии напомнил, что всё же должно пройти определённое время после смерти человека, память которого предлагается увековечить.

Напомним, региональное отделение партии ЛДПР предлагало переименовать улицу Маркина, на которой находится петербургский офис ЛДПР, а второе обращение по переименованию городского проспекта направил местный житель.