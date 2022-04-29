Хабаровск, 29 апреля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Возглавит ЛДПР совсем скоро нынешний губернатор Хабаровского края, соратник Владимира Жириновского — Михаил Дегтярев, прогнозирует политолог, президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков.

Михаил Дегтярев Владимир Жириновский и Михаил Дегтярев

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«Главой ЛДПР вероятнее всего станет Михаил Дегтярев. Встреча с президентом Путиным, которая прошла накануне, стала хорошим знаком для аппаратных групп внутри партии, которые сегодня ведут борьбу за наследство Жириновского.

Дегтярев мог быть выбран по трем ключевым параметрам: во-первых, ранее он считался «человеком Володина», а значит в достаточной степени управляемый. Во-вторых, он имеет хороший опыт работы в ГД и губернатором, а значит – кадровый сотрудник администрации, прошедший «школу». Фактически теперь он «президентский назначенец». И когда придет время покинуть Хабаровский край (а это вполне может произойти довольно скоро), Дегтярев не будет упрямствовать, а спокойно сосредоточится на работе по развитию партии. В-третьих, судьба ЛДПР сейчас неясна. Скорее всего, без Жириновского партия обречена и её ждет слияние с одной из парламентских сил. В этом случае Дегтярев будет идеальным сопровождающим «трансфера» партийных активов.

Официальный съезд пройдет в июле, на нем и будет официально утвержден новый глава. Но гонка за наследство, похоже, уже завершена», — написал в своём телеграм-канале Илья Гращенков.

После смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского исполняющим обязанности руководителя фракции в Госдуме назначен Леонид Слуцкий.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о новом лидере ЛДПР связан с процессами в самой партии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 апреля журналистам.