Уфа, 22 ноября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Одна из улиц Уфы может получить имя Владимира Жириновского, сообщили 22 ноября в региональном отделении ЛДПР.

Владимир Жириновский

В апреле 2022 года депутат парламента Башкирии Владимир Рябов призвал руководителей региона увековечить таким образом имя основателя ЛДПР. В администрации предложение поддержали.

«Решение комиссии по наименованию адресных элементов города принято, теперь дело за депутатами городского совета», — рассказал Рябов.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.