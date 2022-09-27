Москва, 27 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В ЛДПР ожидают появление улиц и объектов имени сопредседателя партии Владимира Жириновского не только в Москве, но и в других регионах России, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«Думаю, в разных регионах будут появляться и улицы, и скверы, и разные объекты, которые будут носить его имя», — сказал замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Улица Жириновского (такое ее официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль Долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское ЗАО Москвы.

Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.