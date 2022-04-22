Архангельск, 22 апреля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Плесецке именем Жириновского собираются назвать новый спорткомплекс. Об этом со ссылкой на депутата окружного собрания от фракции ЛДПР Валерия Владимирова сообщает 29. ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

По словам депутата, Жириновский не раз был в Плесецке, так что здесь его хорошо помнят. Кроме того, депутаты фракции ЛДПР предложили назвать в честь политика улицу или переулок в поселке.

«Владимир Вольфович Жириновский неоднократно посещал наш регион и непосредственно Плесецк, встречался с жителями, помогал им. Поэтому считаем, что название спортивного комплекса именем такого сильного, очень умного, эрудированного и яркого политика должно присутствовать на Плесецкой земле. С предложением о названии улицы или переулка мы обратились к главе Плесецкого округа, но пока что ответа от него не получили», — цитирует издание Владимирова.

Как сообщало ИА REGNUM, сквер имени Жириновского может появиться в Северодвинске.