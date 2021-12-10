Стрельба в московском МФЦ 7 декабря и её последствия
«Это что за жесть?» — ТГ-каналы обсудили бойню в московском МФЦ
Расстрел людей в МФЦ на юго-востоке Москвы, который совершил 45-летний житель столицы, стал одной из ключевых тем в российском сегменте Telegram. Как это всегда бывает после таких происшествий, в интернет-сообществе попытались дать объяснения и просчитать последствия произошедшей трагедии. Однако в...
10 декабря 2021
Суд арестовал на два месяца стрелка из московского МФЦ
Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения для москвича Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке города, передаёт 9 декабря корреспондент ИА REGNUM. Судья удовлетворил ходатайство следователя и о заключении подозреваемого в убийстве двух человек под стражу на два...
9 декабря 2021
Задержанный за стрельбу в МФЦ москвич признал вину
Житель Москвы Сергей Глазов, задержанный за стрельбу в МФЦ на юго-востоке столицы признал свою вину. Об этом 8 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, представители которой посетили предполагаемого стрелка. Мужчина сообщил, что пришел в МФЦ...
8 декабря 2021
Расстрелявший людей в МФЦ в Москве признал свою вину
Устроивший расстрел людей в помещении МФЦ в Москве Сергей Глазов признался, что не имел разрешения носить оружие и осознаёт свою вину, сообщает 8 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. «На встрече с членами комиссии Глазов подтвердил, что вину...
8 декабря 2021
Запасся патронами: опубликовано видео с задержанным за стрельбу в МФЦ
Видео с мужчиной, задержанным за стрельбу в многофункциональном центре госуслуг на востоке Москвы, опубликовал 8 декабря Следственный комитет России. Ролик доступен для просмотра на официальном канале ведомства на YouTube. На видео мужчину со сведёнными за спиной руками заводят в кабинет для...
8 декабря 2021
Собянин: при стрельбе в МФЦ в Москве погибли два человека
В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке столицы России погибли два человека. Об этом 8 декабря написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети Twitter. «В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали»...
8 декабря 2021
Колокольцев решил наградить сотрудника МВД за задержание стрелка в МФЦ
Решение представить к награде старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, задержавшего в МФЦ Москвы стрелявшего в людей мужчину, принял министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев, сообщили 7 декабря в пресс-службе МВД России. Следите за развитием событий в трансляции...
7 декабря 2021
Опубликовано видео стрельбы в МФЦ «Рязанский» в Москве
Видеозапись с камер наблюдения в МФЦ «Рязанский», где произошла стрельба, опубликована в Сети 7 декабря. Ролик опубликовал интернет-ресурс Mash. На кадрах видно, как злоумышленник спокойно прошёл через турникет и направился в помещение МФЦ. Спустя несколько секунд из дверей учреждения выбегают люди...
7 декабря 2021
Пострадавшая в московском МФЦ девочка шла к кулеру
Ранение во время стрельбы в МФЦ единственный пострадавший ребенок получил во многом из-за неудачного стечения обстоятельств. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza». Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы — все новости» По его данным, девочка...
7 декабря 2021
Главврач рассказал о состоянии пострадавшей во время стрельбы девочки
Операция пострадавшей во время стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы девочки прошла успешно. Об этом 7 декабря сообщил главный врач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев, слова которого приводит телеграм-канал «Москва о важном». Следите за развитием событий в трансляции...
7 декабря 2021
Расстрел людей в МФЦ в Москве был спланирован заранее — СМИ
Злоумышленник, устроивший стрельбу по людям в помещении МФЦ на юго-востоке Москвы, заранее планировал это нападение, сообщает 7 декабря ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, стрелять нападавший начал буквально «с порога», сразу же после предложения охранника...
7 декабря 2021
Предполагаемого стрелка из МФЦ направят на психиатрическую экспертизу
Задержанному по подозрению в стрельбе на территории МФЦ в Москве направят на психиатрическую экспертизу. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя Главного следственного управления Следственного комитета по столице Юлия Иванова. Следите за развитием событий в трансляции...
7 декабря 2021
Мать предполагаемого стрелка из МФЦ отказывается верить в вину сына
Мать мужчины, который предположительно устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, не верит в то, что ее сын совершил преступление. Видео разговора с пожилой женщиной опубликовал телеграм-канал «SHOT». Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы —...
7 декабря 2021
Пострадавшую при стрельбе в МФЦ девочку планируют выписать из больницы
Девочку, которая пострадала во время стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы, планируют выписать до 12 декабря 2021 года. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главного врача Морозовской больницы. Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы — все...
7 декабря 2021
В Москве у дома предполагаемого стрелка из МФЦ работают саперы
К дому мужчины, которого подозревают в убийстве двух человек и ранении еще четырех во время стрельбы на юго-востоке Москвы, прибыли саперы. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал «112». Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы — все новости»...
7 декабря 2021
Полицейский рассказал, как задерживал стрелка из МФЦ
Подозреваемый в расстреле людей в МФЦ на юго-востоке Москвы пытался оказать сопротивление. Об этом 7 декабря сообщил задержавший его старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы — все новости» По словам...
7 декабря 2021
Тезка предполагаемого стрелка в МФЦ Москвы пожаловался на угрозы
Жене Сергея Глазова, чьи фото опубликовали телеграм-каналы и СМИ, назвав его виновником стрельбы в МФЦ, начали поступать угрозы. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал «Baza». Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы — все новости» Позже...
7 декабря 2021
Полицейского, который обезвредил стрелка в МФЦ, представят к награде
Сотрудника полиции, который обезвредил и задержал мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, представят к награде. Об этом 7 декабря сообщается на официальном сайте МВД РФ. Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы — все новости»...
7 декабря 2021
«Подозреваемый» в массовом расстреле в МФЦ опубликовал опровержение
Мужчина, которого ряд телеграм-каналов и СМИ называли виновником стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы, опроверг свое участие в преступлении. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал «Baza». Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы — все новости»...
7 декабря 2021
Ракова: состояние пострадавших во время стрельбы в столичном МФЦ тяжелое
Состояние всех пострадавших во время стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы оценивается как тяжелое. Об этом 7 декабря сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, слова которой приводит телеграм-канал «Москва о важном». Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в МФЦ «Рязанский» на...
7 декабря 2021