Москва, 7 декабря, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Злоумышленник, устроивший стрельбу по людям в помещении МФЦ на юго-востоке Москвы, заранее планировал это нападение, сообщает 7 декабря ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Mate Marschalko Убийство

По словам источника, стрелять нападавший начал буквально «с порога», сразу же после предложения охранника надеть медицинскую маску.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате погибли два человека, трое, включая ребёнка, получили ранения. Стрелявший задержан, ему назначены экспертизы наркологического и психиатрического характера.

На данный момент известно, что он не смог объяснить мотивы своих действий.