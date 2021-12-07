Москва, 7 декабря, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Операция пострадавшей во время стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы девочки прошла успешно. Об этом 7 декабря сообщил главный врач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев, слова которого приводит телеграм-канал «Москва о важном».

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По его словам, ребенок поступил в медучреждение в 15:55. Та тот момент её состояние оценивалось, как средняя степень тяжести. Причем девочка, несмотря на полученные травмы, была в сознании.

«Нарушений витальных функций не определялось, при осмотре — огнестрельное сквозное ранение шеи справа в пределах мягких тканей. Потребовалась первичная хирургическая обработка и ушивание ран», — сказал врач.

По его словам, операция носила достаточно простой характер, в большей степени косметический. В данный момент девочка находится в палате пробуждения. В ближайшее время её переведут в общее отделение, где ребенка ждут отец и мать.

«За время операции состояние девочки не ухудшалось, других каких-либо видимых повреждений нет. Мы предполагаем, что с учетом всех обстоятельств сегодняшнего дня к концу недели мы сможем ставить вопрос о выписке ребенка и дальнейшем его наблюдении на амбулаторном этапе или периодическом осмотре у нас», — заявил Горев.