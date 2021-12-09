Москва, 9 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения для москвича Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке города, передаёт 9 декабря корреспондент ИА REGNUM.

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Судья удовлетворил ходатайство следователя и о заключении подозреваемого в убийстве двух человек под стражу на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Москвы Сергей Глазов, задержанный за стрельбу в МФЦ на юго-востоке столицы, признал свою вину. Мужчина рассказал, что пришел в МФЦ получать паспорт. Конфликт, с его слов, разгорелся из-за требования к нему соблюдать масочный режим.